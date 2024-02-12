«Это не просто несправедливость»: Собчак - о приговоре своему коммерческому директору

Она заявила, что не присутствовала на суде якобы по просьбе осуждённого. Блогер Ксения Собчак назвал приговор в отношении своего коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова несправедливым.
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