«Это не просто несправедливость»: Собчак - о приговоре своему коммерческому директору

Она заявила, что не присутствовала на суде якобы по просьбе осуждённого. Блогер Ксения Собчак назвал приговор в отношении своего коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова несправедливым.