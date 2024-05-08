В МВФ заявили, что доллар остается доминирующим в мировой торговле

Этой валютой оплачивается большая часть сырьевых товаров Несмотря на то, что ряд стран пытаются снизить зависимость от доллара, эта валюта остается доминирующей на мировом рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой на Международный валютный фонд.