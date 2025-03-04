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Пятый канал

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«Переосмыслить саму философию»: Матвиенко о роли женщин в здравоохранении

«Переосмыслить саму философию»: Матвиенко о роли женщин в здравоохранении

О развитии современной медицины говорили сегодня и на площадке Совета Евразийского Женского форума. Как заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Россия сейчас становится одним из ведущих государств в области сохранения здоровья.

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