Российские войска прорвали оборону ВСУ на запорожской линии фронта

И установили флаг РФ в селе Левадное Российские войска штурмом прорвали оборону ВСУ на запорожской линии фронта и продвинулись вперед на три километра, передает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова.