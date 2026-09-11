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Краски, в которые сложно поверить

Краски, в которые сложно поверить

В мире существуют уголки, глядя на которые начинаешь сомневаться в реальности происходящего. Кажется, будто оказался внутри чужой фантазии, где художник не поскупился на оттенки и щедро разлил их по земле.

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