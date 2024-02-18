Ученые предупредили об угрозе из-за разрушительного «вторжения»

Ученые предупредили об угрозе мировой продовольственной безопасности от саранчи Все более частые вторжения саранчи из-за глобального потепления угрожают мировой продовольственной безопасности, предупредили сингапурские и китайские ученые Синьюэ Лю, Дунсяо Чжан, Сяоган Хэ в статье для научного журнала Science Advances.