Загрязнённую ядохимикатами почву выявили в селе Борисовка Уссурийского округа

Протоколами испытаний ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" от 9 июня 2021 года в образцах почвы, отобранной на территории сельхозземель в селе Борисовка Уссурийского городского округа, установлено содержание опасных химических веществ в уровнях и концентрациях, превышающих предельно допустимые, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ведомство.