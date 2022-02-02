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Врач Адмайр: основные симптомы "омикрона" - тошнота, потеря аппетита и боли в животе

Врач Адмайр: основные симптомы "омикрона" - тошнота, потеря аппетита и боли в животе

Врач из Соединенных Штатов Уильям Адмайр раскрыл результаты работы исследовательской группы по изучению основных симптомов штамма "омикрон" коронавируса - из-за них болезнь часто можно спутать с пищевым отравлением, сообщает телеканал WPMI-TV.

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