Врач Адмайр: основные симптомы "омикрона" - тошнота, потеря аппетита и боли в животе

Врач из Соединенных Штатов Уильям Адмайр раскрыл результаты работы исследовательской группы по изучению основных симптомов штамма "омикрон" коронавируса - из-за них болезнь часто можно спутать с пищевым отравлением, сообщает телеканал WPMI-TV.