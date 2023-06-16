Названо количество рабочих мест на новом заводе по производству металлорежущего оборудования в Петербурге

АО «Балтийская промышленная компания» подписало соглашение с городом на ПМЭФ. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписано соглашение о сотрудничестве при создании предприятия по производству тяжелого металлорежущего оборудования в Северной столице.