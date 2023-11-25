Заменит ли нас искуственный интеллект, и стоит ли ждать от него Судного дня Елена ГалицкаяВ эксклюзивном интервью для Life, управляющий директор Центра регулирования искусственного интеллекта ПАО «Сбербанк» и председатель комиссии по этике в сфере искусственного интеллекта, Андрей Незнамов, поделился своим мнением относительно будущего человечества в контексте развития искусственного интеллекта (ИИ).