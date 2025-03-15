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Апелляционный суд признал законным пожизненный приговор комбригу ВСУ Ярошевичу

Апелляционный суд признал законным пожизненный приговор комбригу ВСУ Ярошевичу

Апелляционный военный суд вынес заочный пожизненный срок командиру 19-й группы ракетных бригад ВСУ Федору Ярошевичу, которого признали причастным к ракетным ударам по Белгородской области, и отклонил жалобы на защиту.

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Комментарии
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Константин Самарин
А его что, уже доставили в суд? Зачем эта показуха?  Сначала отловите негодяя, а потом судите.
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