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Венгры показали шведам пример умной политики

Венгры показали шведам пример умной политики

@ Marton Monus/Global Look Press Tекст: Дмитрий Бавырин Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО, а это значит, что последняя преграда на пути расширения альянса на север устранена.

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