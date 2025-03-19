Гашек обвинил Трампа в оскорблении американцев и госизмене

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек на своей странице в соцсети X отреагировал на согласие президента США Дональда Трампа с предложением российского лидера Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками.