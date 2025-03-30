Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Распад Американского мира

Распад Американского мира

После избрания Трампа Евросоюз начал войну за независимость от США. Пушки молчат, но остальные признаки боевых действий налицо.

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Комментарии
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Владимир Смирнов
Плохие мысли. Сегодня  Договорнячок - сохраняем жизни военным, завтра Большая война, развал страны и млн. жизней всех. В этом плане Путину тяжелый выбор, ещё бы генералы пр. военноначальники это понимали и не отправляли на &quot;мясные штурмы&quot; неподготовленных воинов. Может прекратим по ТВ всякие ШОУ, праздники и  прочие развлекательные программы и пустим эти деньжищи на обеспечение вооруженных сил и правоохранительных органов.
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13 час.
Семен Демин
РФ достаточно нейтральной позиции США. С Европой мы сами справимся.
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12 час.
Надежда
&quot;После избрания Трампа Евросоюз начал войну за независимость от США.&quot; Кто такую смешную фразу придумал!?) Какая независимость европы от сша, если штаты за 80 лет множество миллиардов потратили, чтобы подмять под себя почти весь мир, в том числе и страны европы! Так что пускай все эти эмочки микроны с каками каласами успокоятся и не изображают из &quot;храбрых&quot;... зайцев)
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11 час.
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