Распад Американского мира

Плохие мысли. Сегодня Договорнячок - сохраняем жизни военным, завтра Большая война, развал страны и млн. жизней всех. В этом плане Путину тяжелый выбор, ещё бы генералы пр. военноначальники это понимали и не отправляли на "мясные штурмы" неподготовленных воинов. Может прекратим по ТВ всякие ШОУ, праздники и прочие развлекательные программы и пустим эти деньжищи на обеспечение вооруженных сил и правоохранительных органов.

Надежда

"После избрания Трампа Евросоюз начал войну за независимость от США." Кто такую смешную фразу придумал!?) Какая независимость европы от сша, если штаты за 80 лет множество миллиардов потратили, чтобы подмять под себя почти весь мир, в том числе и страны европы! Так что пускай все эти эмочки микроны с каками каласами успокоятся и не изображают из "храбрых"... зайцев)