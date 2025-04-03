Председателю СКР представят доклад по информации о травмировании ребенка в городе Санкт-Петербурге

В социальных медиа сообщалось, что в одном из детских образовательных учреждений города Санкт-Петербурга во время перемены 9-летнюю девочку толкнули одноклассники, в результате чего она травмировала спину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии