Очень странные дела с 15 непонятными предметами: что это и для чего?

В мире полно вещей, которые способны удивить даже самых искушенных исследователей. Иногда на барахолках, в старых чердаках и даже просто в новой съемной квартире находят предметы, назначение которых невозможно понять с первого взгляда.
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