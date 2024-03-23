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Губернатор: Херсонское подполье провело дерзкую диверсию на правом берегу Днепра

Губернатор: Херсонское подполье провело дерзкую диверсию на правом берегу Днепра

Как сообщил у себя в телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, членам подполья, действующим на подконтрольной Киеву территории региона, удалось провести дерзкую диверсию против военнослужащих ВСУ на правом берегу Днепра.

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