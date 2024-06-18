Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Экипаж Ка-52М перепахал опорный пункт ВСУ ракетами С-8

Экипаж Ка-52М перепахал опорный пункт ВСУ ракетами С-8

Армейская авиация не дает покоя врагу. Минобороны России сообщило, что в зоне ответственности группировки «Север» экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М нанес удар по украинскому опорному пункту.

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