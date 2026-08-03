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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глеб Гальперин: «Нас потрясающе принимают, вообще никаких проблем. Потому что все знают, кто мы и откуда»

Глеб Гальперин , заместитель председателя Федерации водных видов спорта России,  «Это не первый наш международный выезд, начали с 2025 года, с Сингапура.

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