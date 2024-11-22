Жительница Петрозаводска страдает от агрессии домашнего мейн-куна

Собрали советы, как обойтись без ран и укусов при содержании большой кошки Петрозаводчанка Нина рассказала нашей редакции историю своих непростых взаимоотношений с котом породы мейн-кун Арнольдом (имя человека и кличка кота изменены по просьбе героини статьи).