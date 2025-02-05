Биржевые цены на пшеницу достигли трехмесячного максимума

Биржевые цены на пшеницу достигли самого высокого уровня почти за три месяца. Трейдеры учли осторожный подход Китая к тарифам США, а рынок ждал подробностей о возможных переговорах между лидерами двух крупнейших экономик мира.
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