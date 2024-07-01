Политолог Сажин: смена курса президентской администрации в Иране не изменит отношений с РФ

Реформист Масуд Пезешкиан лидирует по итогам первого тура президентских выборов в Иране. Смена курса президентской администрации вряд ли приведет к каким-то затруднениям в отношениях с Россией, сообщил политолог Владимир Сажин в беседе с «Ридусом».