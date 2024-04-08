Половодье отрезало от транспортного сообщения семь сел в Приморье

Половодье привело к нарушению транспортного сообщения с семью селами в Приморье. В частности, размыты дороги таким населенным пунктам, как Зимники, Вербное, Малиново, Любитовка, Савиновка, Ариадное и Пожига.
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