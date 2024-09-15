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The Times: Байден не примет решения по ракетам, пока Киев не озвучит план

The Times: Байден не примет решения по ракетам, пока Киев не озвучит план

Американский лидер Джо Байден не собирается давать Украине разрешение на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь Российской Федерации, пока украинский глава Владимир Зеленский не продемонстрирует «победный» план.

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