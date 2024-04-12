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Кухня и дом

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Делимся подборкой простых и вкусных рецептов, которые были невероятно популярны в советском прошлом и не теряют своей актуальности и сегодня.

Делимся подборкой простых и вкусных рецептов, которые были невероятно популярны в советском прошлом и не теряют своей актуальности и сегодня.

﻿﻿Советская кухня – это совокупность тысяч рецептов: супы, горячие основные блюда, салаты, десерты, и многие из нас наслаждаются традиционным холодцом из судака, маринованной рыбой, бутербродами со шпротами, которые подаются по праздникам.

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