Делимся подборкой простых и вкусных рецептов, которые были невероятно популярны в советском прошлом и не теряют своей актуальности и сегодня.

Советская кухня – это совокупность тысяч рецептов: супы, горячие основные блюда, салаты, десерты, и многие из нас наслаждаются традиционным холодцом из судака, маринованной рыбой, бутербродами со шпротами, которые подаются по праздникам.
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