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Ямское поле

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В Москве продолжается работа по гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде

Встреча представителей Комиссии по работе с молодежью Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы с сотрудниками и неформальными лидерами трудовых коллективов ГБУ «Жилищник района Текстильщики» состоится 26 октября 2023 года на базе Московского экономического института.

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