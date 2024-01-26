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Продюсер Новицкая раскрыла гонорар за один съемочный день Саши Петрова

Продюсер Новицкая раскрыла гонорар за один съемочный день Саши Петрова

Продюсер Новицкая рассказала, что за один съемочный день Саша Петров получает 250 тысяч рублей Продюсер Дарья Новицкая рассказала, что звезда «Полицейского с рублевки» Александр Петров за один съемочный день получает 200-250 тысяч рублей.

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