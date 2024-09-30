Опрос Noi.md: Как влияет установление приоритета законов и других документов ЕС над внутренним законодательством Молдовы

Редакция Noi.md предлагает читателям принять участие в новом опросе и ответить на следующий вопрос: Как вы считаете: Установление приоритета законов и других документов ЕС над внутренним законодательством Молдовы касается вопроса о суверенном и независимом характере молдавского государства? Да, касается Нет, не касается Не могу ответить На этот же вопрос могут ответить читатели .