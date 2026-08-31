Как выбрать и оформить бассейн на участке: от надувного до капитального

Когда летняя жара накрывает город, а мысли всё чаще улетают к прохладной воде, начинаешь иначе смотреть на собственный участок.
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