На Украине проверят причастность неонацистов к убийству Фарион

Украинские правоохранители проверят видео с кадрами убийства бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион неонацистами группировки NS/WP (National-Socialism/White Power, признана в России террористической и запрещена).
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