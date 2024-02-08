«Муж у нее афроамериканец, к тому же, мусульманин», – как живет открестившаяся от Родины дочь звезды «Дальнобойщиков» Владимира Гостюхина

Владимир Гостюхин смог не только покорить кинематограф, но и стать отцом троих детей. Звезда «Дальнобойщиков» был женат четырежды.
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