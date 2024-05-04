Продажи новых автомобилей в США в апреле 2024 г. выросли до максимума за 4 месяца

Американский эксперт авторынка компания Ward's Intelligence сообщила, что за апрель 2024 года продажи новых авто в США поднялись до максимального за 4 месяца уровня и это несмотря на сохранение высоких процентных ставок.
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