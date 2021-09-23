Обломки пропавшего под Хабаровском Ан-26 нашли на вершине хребта KikaОбломки пропавшего под Хабаровском транспортного самолета Ан-26 обнаружили сегодня около полудня на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника.