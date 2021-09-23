Stopnews Online

1 423 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена игрик
    Какое гАвно эта ваша статейка.... Куда делся профессионализм журналиста???Ушедшую в монахин...
  • Елена игрик
    Располнела, не располнела, всегда была страшна, как смертный грех.«Отекают мозги»: ...
  • ВЛАДИСЛАВ
    Конечно тяжело далось расставание - такой источник дохода испарился.Известие об исчез...

Обломки пропавшего под Хабаровском Ан-26 нашли на вершине хребта

Обломки пропавшего под Хабаровском Ан-26 нашли на вершине хребта

Обломки пропавшего под Хабаровском Ан-26 нашли на вершине хребта KikaОбломки пропавшего под Хабаровском транспортного самолета Ан-26 обнаружили сегодня около полудня на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх