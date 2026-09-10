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Царьград

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Алексей Торопов возглавил управление по наркотикам в Тюмени

Алексей Торопов возглавил управление по наркотикам в Тюмени

Алексей Торопов официально назначен начальником управления по контролю за оборотом наркотиков в Тюменской области.

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