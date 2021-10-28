За прошедшие сутки в РК зарегистрировано 1699 заболевших

За прошедшие сутки зарегистрировано 1699 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: в городе Нур-Султан – 132, город Алматы – 230, город Шымкент – 38, Акмолинская область – 121, Актюбинская область – 45, Алматинская область – 88, Атырауская область – 30, Восточно-Казахстанская область – 90, Жамбылская область – 26, Западно-Казахстанская область – 47, Карагандинская область – 152, Костанайская область – 110, Кызылординская область – 34, Мангистауская область – 7, Павлодарская область – 223, Северо-Казахстанская область – 147, Туркестанская область – 31.