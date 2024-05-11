В Омске за 115 миллионов продают кондитерскую фабрику по производству конфет. Она функционирует с конца 90-ых годов.
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В Омске за 115 миллионов продают кондитерскую фабрику по производству конфет. Она функционирует с конца 90-ых годов.