Песков раскрыл детали визита Путина в Свердловскую область

Президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Свердловскую область посетит предприятие «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, является главным поставщиком танков для Минобороны РФ), где осмотрит новые цеха, а также Верхнюю Пышму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии