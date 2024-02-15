Песков раскрыл детали визита Путина в Свердловскую область

Президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Свердловскую область посетит предприятие «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, является главным поставщиком танков для Минобороны РФ), где осмотрит новые цеха, а также Верхнюю Пышму.