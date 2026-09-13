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Царьград

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Поддубный раскрыл, чем станет новая база США в Польше: "Не только место дислокации"

Поддубный раскрыл, чем станет новая база США в Польше: "Не только место дислокации"

Польша хочет постоянного присутствия американских военных, и теперь США выбирают площадку для новой базы.

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