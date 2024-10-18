НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

24 подписчика

Три вида ПЭТ-упаковки запретят в России с 2025 года

Со следующего года в России введут запрет на производство нескольких видов упаковки. Это ПЭТ-бутылки для пищевой промышленности (за исключением бутылок зеленого, коричневого, белого и голубого цветов, а также прозрачных), многослойные ПЭТ-бутылки и бутылки с этикетками из поливинилхлорида (кроме термоусадочных этикеток).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх