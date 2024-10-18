Три вида ПЭТ-упаковки запретят в России с 2025 года

Со следующего года в России введут запрет на производство нескольких видов упаковки. Это ПЭТ-бутылки для пищевой промышленности (за исключением бутылок зеленого, коричневого, белого и голубого цветов, а также прозрачных), многослойные ПЭТ-бутылки и бутылки с этикетками из поливинилхлорида (кроме термоусадочных этикеток).