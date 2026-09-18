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Царьград

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В Сочи на четыре ночи: стало известно, где жители России будут отдыхать в октябре

В Сочи на четыре ночи: стало известно, где жители России будут отдыхать в октябре

Сервис для планирования путешествий выяснил, что чуть больше половины бронирований отелей в октябре приходится на Россию, и почти столько же - на зарубежные направления.

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