Роспотребнадзор напомнил татарстанцам, что делать, если переел в праздники

Что делать, если всё-таки переел? Пейте больше воды, чтобы улучшить работу пищеварительной системы и снять нагрузку с организма; попробуйте выполнить простые физические упражнения, чтобы снять дискомфорт.
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