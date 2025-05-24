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LentaMsk.RU

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Французская Gouach представила инновационный аккумулятор для электросамокатов

Французская компания Gouach представила инновационную разработку для электросамокатов — аккумулятор Infinite Battery, конструкция которого предусматривает замену только вышедших из строя элементов, исключая необходимость […] The post Французская Gouach представила инновационный аккумулятор для электросамокатов first appeared on LentaMsk.

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