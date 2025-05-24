Французская компания Gouach представила инновационную разработку для электросамокатов — аккумулятор Infinite Battery, конструкция которого предусматривает замену только вышедших из строя элементов, исключая необходимость […] The post Французская Gouach представила инновационный аккумулятор для электросамокатов first appeared on LentaMsk.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)