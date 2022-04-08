На надзвичайній сесії ГА ООН у Нью-Йорку. 7 квітня 2022 року Росію виключили з Ради з прав людини ООН Посол США в ООН та представник Amnesty International прокоментували історичне голосування Генасамблеї, внаслідок якого Росія – постійний член Ради безпеки – втратила місце у СПЛ У четвер Генеральна Асамблея проголосувала за виключення Росії із членів […] Сообщение Росію виключили із Ради з прав людини ООН появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.