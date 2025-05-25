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Названа причина участившихся атак БПЛА на регионы России

Названа причина участившихся атак БПЛА на регионы России

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник объяснил причину участившихся атак украинских БПЛА на регионы РФЧлен комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник объяснил причину участившихся атак украинских БПЛА на регионы РФ.

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