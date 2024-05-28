Банки Турции намерены расширить прием платежей из России

И внести в список разрешенных товаров продукцию народного потребления и электронику Турецкие банки пообещали России расширить прием платежей в скором будущем и внести в список разрешенных товаров продукцию народного потребления и электронику.
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