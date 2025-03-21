Член правительства Санкт-Петербурга – председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга объяснил, почему его можно считать одним из самых выдающихся дипломатов современности Уже 21 год вся страна и весь мир с уважением и восхищением наблюдают за тем, как Сергей Викторович на посту главы Министерства иностранных дел отстаивает интересы России в глобальном мире, творит историю у нас на глазах.