Два российских гиганта взялись оцифровать ритейл

Крупный российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и федеральная розничная сеть «Магнит» объявили о запуске технологической лаборатории под названием B2E TechLab для создания новых цифровых продуктов и решений в сфере ритейла.
Крупный российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и федеральная розничная сеть «Магнит» объявили о запуске технологической лаборатории под названием B2E TechLab для создания новых цифровых продуктов и решений в сфере ритейла.
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