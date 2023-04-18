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Два российских гиганта взялись оцифровать ритейл

Два российских гиганта взялись оцифровать ритейл

Крупный российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и федеральная розничная сеть «Магнит» объявили о запуске технологической лаборатории под названием B2E TechLab для создания новых цифровых продуктов и решений в сфере ритейла.

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