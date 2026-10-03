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Более 260 жителей Ноябрьска борются с онкологией головы и шеи

Более 260 жителей Ноябрьска борются с онкологией головы и шеи

В Ноябрьске уточнили актуальные данные по заболеваемости раком головы и шеи. На сегодняшний день под наблюдением городских онкологов с подобными диагнозами находится 261 пациент, сообщили в пресс-службе ЦГБ Ноябрьска.

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