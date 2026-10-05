В Ереване арестован «вор в законе» Арташес Чичоян за перестрелку

В Ереване задержаны четверо фигурантов дела о перестрелке, возникшей после избиения 36-летнего жителя столицы в Цахкадзоре; среди арестованных — 33-летний «вор в законе» Арташес Чичоян, у которого при обыске изъяли метадон.