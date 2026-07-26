Яркий и сытный салат с курицей и авокадо: идеальная закуска для праздничного стола без обычного майонеза

Этот салат удачно сочетает простые продукты, которые вместе создают гармоничный и насыщенный вкус. Нежная курица, спелый авокадо и кисло-сладкие огурчики прекрасно дополняют друг друга, а заправка придает блюду выразительный аромат.
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